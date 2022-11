Arresto D’Onofrio | Gazzetta | Figc furiosa con l’Aia | possibile commissariamento

(Di domenica 13 novembre 2022) Lain seguito all’di Rosario, ex procuratore capo dell’Associazione Italiana Arbitri, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga internazionale. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio, ma che ha portato subito Gabriele Gravina a chiedere conto al presidente Aia Alfredo Trentalange di come sia statala nomina diquando era già stato arrestato per consegna di stupefacenti in giro per la Lombardia, e si trovava ai domiciliari. L’irritazione dellanei confronti delè parecchia e così, secondo quanto riporta ladello Sport, saranno presi provvedimenti: uno di questi potrebbe essere il clamoroso. ...

