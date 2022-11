Valerio | dalla comunità Exodus a ufficiale di Marina | i miracoli di Stanislao | Marta e la loro Mammoletta

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 12 novembre 2022) Rispetto per sé e per gli altri, aiuto reciproco, condivisione, trasmissione di valori, l’attesa, il sacrificio: questo significa vivere in. Se a tutto ciò si aggiunge il quieto splendore, la natura incontaminata dell’Elba, ecco che prende forma laLa, che dal 2009 rappresenta un faro di speranza per molti giovani sull’isola. Ragazzi e ragazze “vittime” di un mondo esterno poco attento, dove l’egoismo molto spesso regna sovrano e trovare qualcuno che ti tende la mano diventa quasi impossibile. Qui, invece, di mani per aiutare ce ne sono molte. Come quelle dei due fondatori. Di don Antonio Mazzi. Degli educatori che giorno per giorno seguono ed educano questi giovani alla vita.Pecchioli (73 anni) fa parte della grande famiglia di ...