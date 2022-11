Tuttosport – ecco con chi si sente ancora

(Di sabato 12 novembre 2022) 2022-11-12 11:33:03 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: INVIATO A LONDRA – Il secondo capitolo di Rodrigo Bentancur a. «Vedo il Boca e la Juventus in tv, compatibilmente con i miei impegni con gli Spurs. Mi viene più facile, per motivi di fuso orario, guardare i miei ex compagni bianconeri. Con molti sono in contatto, mi sono rimaste amicizie fortissime. Pensate che, con Alex Sandro, Danilo, Cuadrado e Dybala abbiamo un gruppo whatsapp, attivissimo. No, ma va: Paulo non l’abbiamo espulso dal gruppo dopo che è andato alla Roma, di gusto -. Cosa ricordo della mia esperienza alla Juventus? Bene: credo che i primi tre anni, parlando personalmente, siano stati di crescita, di miglioramento gara dopo gara. Gli ultimi due, invece, non sono stati soddisfacenti. Penso che quella Juve avesse perso ...

