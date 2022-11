Calciomercato.com

... Rico S., Bernat J., Bitshiabu E., Gharbi I., Mukiele N., Sanches R., Sarabia P., Soler C.,- ... QUI- 3 - 4 - 3 per i parigini. In porta ci sarà Donnarumma, mentre la difesa sarà composta da ...(4 - 3 - 1 - 2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat (23' st Nuno Mendes); ... Sergio Rico, Letellier, Sarabia, Mukiele, Bitshiabu,- Emery. All. Galtier. Arbitro: Del Cerro ... PSG, Zaire-Emery parla del suo futuro | Mercato Le PSG reçoit Auxerre ce dimanche après-midi (13h00) au Parc des Princes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Pour l'occasion, Christophe Galtier, l'entraîneur du club parisien, a convoqué un g ...Pour le dernier rendez-vous avant la Coupe du monde, ce dimanche face à l’AJA (13 heures), le défenseur brésilien sera laissé au repos. Fabi ...