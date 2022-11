Pioli “Fallisce solo chi si arrende | noi combatteremo”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Quota scudetto? L’anno scorso era di 87 punti, se ne faremo di meno sarà difficile vincere il campionato.chi si, ma noi abbiamo forza di volontà e voglia di combattere”. Così Stefano, tecnico del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 18 a San Siro. Il rimpianto è il pareggio di Cremona. “Se cambierei qualcosa? Troppo semplice ragionare così, quando ho fatto le mie scelte erano le migliori che pensavo. Non è mai un singolo che determina la prestazione di squadra: siamo mancati tutti, io compreso”. Le critiche non lo destabilizzano. “Sono sempre più preoccupato a gestire complimenti ed elogi piuttosto che le critiche, perchè queste ci devono dare più convinzioni. Le critiche per mercoledì ci stanno, così come ...