Napoli vittoria con il brivido sull' Udinese Il Lecce sbanca Marassi | la Samp sprofonda

...c'è stata perché il macedone ha disputato un'ottima gara realizzando il pesantissimo gol. ... Altro squillo che significa tanto per il, per Spalletti e per i tifosi che sono tornati ad ...Iltrema ma non si ferma, infila l'undicesimaconsecutiva in campionato e chiude il 2022 come meglio non poteva immaginare. Al Maradona cade anche l'Udinese per 3 - 2, piegata dai gol ...Sono ben 13 vittorie in 15 giornate per il Napoli. Come riportato da OptaPaolo, solo la Juventus ci era già riuscita, in 4 occasioni.Un gran primo tempo permette al Napoli di battere anche l'Udinese e di conquistare l'11^ vittoria di fila in campionato. Sblocca Osimhen di testa, poi raddoppia Zielinski con un bel destro a giro e ...