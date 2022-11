Incidente via Epitaffio | Città Aperta | “Fare di più per la sicurezza”

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa del coordinamento di ‘’: “Registriamo ancora una volta un episodio di cronaca lungo la via Appia, in zonae in un tratto di strada di competenza del Comune. Qualche ulteriore riflessione, allora, rispetto alle tante già prodotte in passato, pure bisogna farla. Allo stato attuale, infatti, il progetto risulta completato solo parzialmente e anche nella parte dei lavori terminati non mancano certo criticità. Una tra le molte: il posizionamento non livellato dei tombini al centro della carreggiata oltre a creare problemi agli automobilisti determina un aumento dei rumori a ogni passaggio di un automezzo pesante, situazione avvertita con nitidezza dai residenti soprattutto nelle ore notturne. Persiste, inoltre, un evidente problema relativo alla segnaletica: quella ...

RomaToday

... Sierra non ricorda proprio nulla, nemmeno il proprio nome, della vita prima dell'. Come ... The Canyons di Paul Schrader e un recentissimo rebranding, ora sembra aver ritrovato laIntanto ...Del resto adella Scrofa continua a campeggiare una domanda: sicuri che sia casuale la tempistica di questo sbarco Tuttavia l'di percorso è fastidioso per la Meloni, dopo giorni in cui ... Incidente sulla Prenestina: scooter contro palo della luce, morto 42enne Nulla di grave, come ha spiegato il figlio che è intervenuto telefonicamente durante la puntata di Pomeriggio 5: "Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso" Lando Buzzanca è ...Un violento incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale 113 per Torrenova, nel comprensorio di Sant’Agata di Militello. Due autovetture, una Lancia Ypsilon e un’Audi, si sono scontrate e ...