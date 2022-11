F1 | Max Verstappen vuole anche la Sprint Race di Interlagos Leclerc | rimonta per dimenticare

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Oggi, alle 20.30 italiane, prenderà il via l’ultimadella stagione di F1. Sul circuito di, in Brasile, ci si giocherà il successo per essere il più avanti possibile in griglia di partenza nella gara di domani. Dalla pole-position scatterà Kevin Magnussen. Straordinario ieri il danese, bravissimo a sfruttare la situazione e soprattutto a trovare un giro incredibile in condizioni di pista nelle quali l’errore era dietro l’angolo. E così per la Haas è arrivata una p.1, dal sapor di regalo, a precedere il campione del mondo confermato, Max, e il britannico George Russell (Mercedes). Magnussen se la potrà godere, potendo correre a cuor leggero e cercando di stupire ancora. Certo, alle spalle c’è chi ha maggiori chance per imporsi, contando su un materiale tecnico superiore. In questo caso, ...