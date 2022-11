Atalanta | i Pagliuca a Zingonia per l'Inter e il mercato

Sport Mediaset

Stephen Pagliuca, comproprietario dell'Atalanta, sarà presente al Gewiss Stadium per il match di Serie A contro l'Inter. L'uomo ha già assistito alla rifinitura della squadra presso il Centro Sportivo di Zingonia. Dopo la veloce e sorprendente acquisizione del 55% dell'Atalanta, annunciata lo scorso 19 febbraio, Stephen Pagliuca, co-chairman di Bain Capital, ci riprova tentando questa volta l'assalto a uno dei club più importanti al mondo: il Liverpool.