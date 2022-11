DailyNews 24

... dovrebbe rivedersi dall'inizio Bonucci, favorito su Alex Sandro, così come, provato al ... Dobbiamo fare una partita tosta per non buttareil derby d'Italia e quanto fatto nelle ultime ...Ironia della sorte, Kostic sfuggea Barella tra i migliori nelle fila nerazzurre prima di ... Pinsoglio, Perin, Gatti, Bonucci,, Soule. All. Allegri Inter (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar (36'... Rugani via a gennaio Rugani via dalla Juve a gennaio Il club ha un nuovo piano per la propria difesa: le ULTIME sulle strategie bianconere ...Daniele Rugani è un difensore che non è stato in grado di spiccare il volo alla Juventus, con il mercato che lo sta mettendo in grande crisi.