Radiofreccia presenta “My Collection” | primo episodio dedicato a “Use Your Illusion” dei Guns N’ Roses

(Di venerdì 11 novembre 2022) MILANO – Prende il via oggi, venerdì 11 novembre, “My”, il nuovo progetto speciale che vedein partnership con Universal Music Italia per scoprire le ristampe speciali dei grandi artisti della musica internazionale. Dalle 14 Ambramarie e Sautufau racconteranno i dischi storici di alcuni tra gli artisti più importanti di tutti i tempi. Durante MYsi racconterà la storia dei grandi album, attraverso e la scoperta delle riedizioni esclusive, ma si ascolteranno anche contenuti speciali come tracce bonus, inediti e rarità. Si sveleranno dettagli e curiosità dietro i grandi capolavori della discografia. E così prenderanno forma i cofanetti che non possono mancare alla collezione di ogni appassionato della buona musica. Protagonista dell’di venerdì 11 novembre è “Use ...

ha sempre avuto un occhio di riguardo - come emittente rock - per i Maneskin perché ... E quando esce il loro nuovo singolo c'è sempre un nostro speaker che lo'. Senza ombra di ...ha sempre avuto un occhio di riguardo, come emittente rock, per i Maneskin perché ... E quando esce il loro nuovo singolo c'è sempre un nostro speaker che lo'. Senza ombra di ... RADIOFRECCIA PRESENTA MY COLLECTION, il nuovo progetto in collaborazione con Universal Music Italia Infiammano il rock, riempiono gli stadi. I Maneskin, nati artisticamente a X-Factor, vincitori di Sanremo e dell'Eurovision, mettono tutti ...Parla Daniele Suraci, direttore artistico di Radiofreccia: “Sono rimasto stupito dalla loro preparazione musicale: non sono un prodotto costruito, conoscono il tipo di musica e si è capito che hanno v ...