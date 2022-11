Mtv Ema 2022 | conduce Rita Ora | “La musica ci salva da sempre”

MTV.IT

Manca poco agli2022 , che si tengono domenica 13 novembre in diretta da Düsseldorf, Germania, condotti da Rita Ora e Taika Waititi ! La festa comincia già venerdì 11 novembre quando il canale VH1+ di ...Il prossimo weekend è quello della grande festa della musica europea e due nuovi performer si aggiungono alla lineup degli2022 ! La cantautrice canadese Tate McRae salirà sul palco durante la cerimonia di premiazione per esibirsi dal vivo, mentre il rapper americano Armani White ci canterà "Billie Eilish", la ... Preparati agli MTV EMA 2022 con tre giorni di maratona su Pluto Tv Il regista neozelandese e la cantante inglese presenteranno gli Mtv Ema Award domenica a Düsseldorf. I Måneskin di nuovo candidati nella categoria ...Da sempre, durante la serata degli MTV Europe Music Awards, lo spettacolo non si vede solo sul palco, ma anche negli outfit di chi sfila sul red carpet. Trasgressivi, eleganti, divertenti: di sicuro, ...