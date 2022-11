Milano | senzatetto dorme in un dehor | un dipendente del locale lo bagna con un getto d’acqua per mandarlo via – Video

(Di venerdì 11 novembre 2022), zona Porta Venezia. Un senza dimoracon un sacco a pelo neldi un, sotto alla tettoia, e un uomo, con ogni probabilità uno il titolare del, cerca divia con un potente. La scena, molto forte, ripresa con un cellulare, è stata diffusa su Telegram dalla paginaBellaDaDio ed ha fatto il giro dei social scatenando l’indignazione degli utenti. Ilsi interrompe e non riprende, quindi, la reazione delma la maggior parte delle persone stigmatizza quanto accaduto. “Forti solo coi più deboli ci sono modi e modi sicuramente annaffiarlo con 10 gradi fuori non è tra i modi da usare”, commenta un utente. “Ma ...

Secondo il racconto del gestore ilsi sarebbe alzato e si sarebbe "scusato" e poi ...le unità di strada del terzo settore e del Comune che ogni giorno e notte percorrono le strade di...E c'è chi parla di "far west" a. Un utente invita infine a "chiamare le forze dell'ordine, ... viene ripresa solo la prima parte della scena e non si vede la reazione del, intento ...Un senzatetto, che ha cercato riparo per la notte in un dehor di via Lecco (Porta Venezia), viene svegliato da un potente getto d'acqua gelido. Le immagini circolano con insistenza su Telegram. Il fat ...Il gestore di un locale di Porta Venezia, a Milano, ha gettato dell’acqua gelata su un clochard che dormiva nel dehors ...