Milan | niente Mondiali per Tomori | 'Non ha fatto abbastanza' Tre statistiche in calo e la difesa balla più di prima

MilanLive.it

Il difensore delFikayo Tomori deve ancora smaltire la profonda delusione per via della mancata convocazione da parte del commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate agli imminenti Mondiali in Qatar. ......stato quando mi hanno stoppato una squalifica di un anno potendo giocare in posticipo con il. ... Noi non avevamoda nascondere, i test poi sono stati fatti ed erano negativi. Lì è partita l'... Milan, niente Mondiali e addio a gennaio: super occasione per Maldini Al difensore del Milan, subito dopo l'esclusione di Southgate, è stata recapitata una bizzarra proposta da parte del portale "Stripchat" ...Le possibili scelte di Stefano Pioli contro la Fiorentina. Si sta delineando la formazione del Milan per la partita contro la Fiorentina ...