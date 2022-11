Meloni contrattacca | problema di Parigi? “Ora c’è un altro porto possibile”

(Di venerdì 11 novembre 2022) La Ocean Viking della SOS Mediterranée è approdata a Tolone, ilmilitare francese designato dacome luogo sicuro per lo sbarco dei 230 migranti a bordo dopo venti giorni in attesa nel Mediterraneo. La Francia ha aspramente criticato il governoper il rifiuto ad accogliere questa specifica imbarcazione. Ma seminaccia e chiede il blocco dei meccanismi di solidarietà e redistribuzione concordati in Europa, oggi la presidente del Consiglio rimanda le accuse all'UE e però cerca una linea morbida parlando di cooperazione. Sorride più volte, lo fa anche poco prima di accusare la Francia di aver avuto sul caso Ocean Viking una reazione "aggressiva", "incomprensibile e ingiustificata". Giorgianon sceglie i toni della sfida per replicare al governo di...

Carlo Calenda accusa gli esponenti di +Europa di essere rimasti con il Pd perché avevano ricevuto un maxicontributo dal finanziere americano George Soros per un "listone antifascista" alle ultime elez ...Il premier: "L'effetto transfert tra neofascismo, stragi e sostenitori del presidenzialismo è un approccio smaccatamente ideologico" ...