Maxioperazione contro lo streaming illegale | smantellata banda

Una vasta operazione della poliziala pirateria audiovisiva, disposta dalla Procura distrettuale di Catania e' in corso sul territorio nazionale. I centri operativi Sicurezza cibernetica della polizia postale stanno eseguendo ...Perquisizioni da Bologna a ...Dalle prime ore del giorno è in corso una vasta operazione, denominata “Gotha”, contro la pirateria audiovisiva. In azione la Polizia di Stato, in particolare i Centri Operativi Sicurezza Cibernetica… ...La Polizia Postale, insieme al coordinamento della Procura di Catania, smantella una della più grandi rete di pirateria audiovisiva. Oltre Catania, coinvolte anche altre città italiane.