LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | griglia di partenza | Magnussen in pole! Figuraccia Ferrari | Leclerc sbaglia le gomme!

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE 21.15 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla giornata di domani. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.13 Domani sarà quando mai interessante, con Hamilton, Perez enella pancia del gruppo. Max Verstappen è pronto all’ennesima vittoria? 21.11 Disastro in casa. Quinto Sainz, mentreè decimo dopo aver iniziato la Q3 con le gomme intermedie! Gestione pessima del team… 21.09 È successo davvero di tutto a Interlagos! Kevincentra la prima pole della carriera e la prima della Haas, piazzandosi con merito davanti a Max Verstappen. Domani la prima fila della Sprint Race sarà una ...

01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale delle Qualifiche del Gran Premio di Città del2022, 21esima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Sessione in corso 20.16 - Sainz è crollato in 17esima posizione, si lancia in questo momento. 20.15 - Al momento i piloti esclusi sono ...Si preannuncia una tiratissima lotta per la pole position tra Red Bull, Ferrari e Mercedes, con distacchi minimi tra i top team anche grazie ad un layout breve e poco selettivo in caso di pista ...Sul circuito di Interlagos vanno in scena le qualifiche che decideranno la griglia di partenza della Gara Sprint di domani ...F1 - Le qualifiche del GP Brasile in DIRETTA SCRITTA, penultimo round del Mondiale di Formula 1 2022. È battaglia serrata tra Red Bull, Ferrari e Mercedes a Int ...