Lazio Romero | è l’ora dei giovani?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il gol di un ragazzo di 17 anni non è cosa di tutti i giorni per qualsiasi squadra, ecco perché ladeve essere particolarmente soddisfatta per ciò che è successo ieri sera con il baby, autore della rete da 3 punti. L'argentino è il primo giocatore nato nel 2004 a segnare in Serie A ed è il secondo più giovane del club dopo Capponi (che risale al 1936). Ma c'è un altro motivo di soddisfazione per Sarri. La squadra messa in campo contro il Monza è stata la formazione con l'età media più bassa in questo campionato: 27 anni e 294 giorni. Che sono comunque tanti, a dimostrazione della difficoltà che hanno iin Serie A per emergere. Che il gol dipossa finalmente ispirare più coraggio in tutti?