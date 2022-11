La Gazzetta dello Sport

In caso di gol contro l'Atalanta non esulterà per rispetto verso i suoi ex tifosi, ma Robin, già in rete mercoledì contro il Bologna, avrebbe tanto bisogno di un'altra gioia personale dopo l'amarezza per la mancata convocazione al Mondiale in Qatar. Di certo al tedesco gli stimoli da ...E il rimpianto per l'assist ae quello che non resterà nelle statistiche ad Asllani, che non ... Non solo: cianche Antonio Conte, che per primo ha esaltato le sue doti e lo vorrebbe al ... Gosens ripensa all'Atalanta: "Inter, se segno non esulto" Inter, parla Gosens. L'esterno sta giocando poco: "Quando gioco dò il massimo, spero il CT lo veda. Che emozione giocare in questo stadio".