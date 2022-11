FTX | il fondatore svela dove sono finiti i miliardi E arriva la bancarotta

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) FTX è ufficialmente in fallimento. Nel pomeriggio di giovedì quella che settimana scorsa era la seconda exchange più grande al mondo ha comunicato di aver iniziato le procedure per la dichiarazione dinegli Stati Uniti. Ile Ceo Sam Bankman-Fried ha lasciato il posto a John J. Ray III, che guiderà l’azienda nei mesi a venire. Stanno ancora emergendo le cause del collasso di FTX, un avvenimento che è già stato definito il momento Lehman Brothers della cripto-finanza. Stando al Wall Street Journal, Bankman-Fried ha ammesso di aver utilizzatodi dollari dei clienti di FTX per finanziare gli investimenti ultra-rischiosi della propria società di trading, Alameda Research. Il giovane miliardario, che nel giro di poche ore ha perso il 94% della sua fortuna, avrebbe detto durante una riunione con gli investitori ...