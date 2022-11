Dieci combinazioni di sapori da accostare per un’improvvisazione di successo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Seguire pedissequamente i passaggi di una ricetta collaudata è rassicurante, soprattutto se abbiamo ospiti, ed è anche uno dei motivi per cui molti di noi sono profondamente dipendenti dai libri di cucina: l’amore incondizionato per il cibo e la sincera ammirazione verso gli chef celebrati dalla critica gastronomica possono diventare un alibi per nascondere la paura di affidarci al nostro istinto, anche dopo decenni di esperienza in cucina. Ecco perché scoprire nuovi accostamenti di, magari scontati in altre culture, può infonderci quella sicurezza di cui abbiamo bisogno per esprimerci liberamente, ma con cautela, e per sentirci un po’ più chef e meno falsari. Funghi & albicocca Protagonisti delle tavole autunnali, i funghi sono incredibilmente versatili. Trifolati con un poco d’aglio acquisiscono un gusto ricco e terroso, che può essere accentuato dalla ...