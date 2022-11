Covid | le notizie di oggi Cina allenta restrizioni su quarantena e arrivi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 11 novembre 2022) Pechino ha annunciato unmento di alcune misure contro il-19, in particolare una riduzione dellaall'arrivo nel Paese, che passa da dieci a otto giorni. Viene abolito inoltre l'obbligo di identificazione e isolamento per "contatti secondari". Il paese asiatico è l'ultima grande economia a mantenere una rigorosa politica sanitaria per il coronavirus, con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri L'Organizzazione mondiale della sanità sollecita "cautela"