Caivano | bomba danneggia saracinesca concessionaria e due auto

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa notte, alla mezza, i carabinieri della sezione radiomobile disono intervenuti in Via Libertini per l’esplosione di una. L’esplosione hato ladi unae dueparcheggiate in strada. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una bomba è esplosa poco dopo mezzanotte a Caivano, in provincia di Napoli L'esplosione, avvenuta in via Libertini, ha danneggiato la saracinesca di una concessionaria e due auto parcheggiate in strada. La camorra e i signori del racket continuano a far sentire la propria voce e il proprio peso specifico a suon di bombe a Caivano. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano, Napoli ...