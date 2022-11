BJK Cup 2022 | Svizzera-Canada 2-1 | le elvetiche staccano il pass per le semifinali

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) All’Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, nella terza giornata del Gruppo A delle Billie Jean King Cup Finalsdi tennis è stata delineata la terzasta della manifestazione: la, testa di serie numero 1 del torneo, batte per 2-1 ile stacca ilper il penultimo atto. Nel primo singolare Heinz Guenthardt schiera Viktorija Golubic, mentre Sylvain Bruneau punta su Bianca Andreescu: l’elvetica si impone in rimonta per 2-6 6-3 6-4 in due ore e dodici minuti. Lachiude i conti col secondo singolare: Belinda Bencic schianta Leylah Fernandez per 6-0 7-5 in un’ora e mezza. Il doppio, ormai ininfluente, vede la stessa Leylah Fernandez e Gabriela Dabrowski liquidare Simona Waltert e Jil Teichmann per 6-2 6-1 in 50 minuti. Leora ...