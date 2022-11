L'HuffPost

In questa fase, il "congelamento" della guerrautile anche e soprattutto alle Forze armate in ...su un effettivo e completo abbandono delle postazioni militari russe nella "terrazza di". ...... che è ritenuta vulnerabile dopo l'avanzata sue l'attacco al ponte sullo stretto di Kerch. Il mare A questo proposito,a pesare la dimensione marittima del conflitto. Il danneggiamento ... A Kherson torna a sventolare la bandiera ucraina Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Mosca, 11 nov. (Adnkronos) - Il Cremlino ha escluso qualsiasi modifica dello status della regione di Kherson conseguentemente al ritiro delle truppe russe sulla riva sinistra del Dnepr. Il territorio ...