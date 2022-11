Agenzia ANSA

... il Pentagono ha rifiutato la richiesta sulla base della preoccupazione che la fornitura dei droni Grey Eagle MQ - 1C potrebbe aggravare il conflitto e segnalare a Mosca che glistiano fornendo ...Leggi Anche Midterm, sconfitti diversi candidati di punta di Donald Trump (che ora teme per le ... I carcerati che sidi sottostare a queste condizioni vengono puniti, messi in isolamento ... 'Usa rifiutano droni avanzati a Kiev per timore escalation' - America Latina La ritirata dalla città contesa potrebbe essere il primo passo per una svolta diplomatica del conflitto. Intanto gli Stati Uniti si rifiutano di inviare droni avanzati all’Ucraina per timore di un’esc ...Gli Stati Uniti non daranno droni avanzati all'Ucraina per evitare un'escalation con la Russia: lo scrive il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano americano il Pentagono ha rifiutato la richiesta ...