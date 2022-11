Ue | via libera dell’Eurocamera a un nuovo capitolo dei Pnrr dedicato all’energia

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione di inserire il RePowerEu neidei Paesi membri. Il viaal regolamento varato dall’esecutivo di Ursula von der Leyen è arrivato con 471 voti favorevoli, 90 contrari e 53 astenuti. Il RePowerEu è il pacchetto di aiuti finanziari stanziato dall’Ue per aiutare gli Stati membri ad ammortizzare gli effetti del caro energia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il piano – da 300 miliardi di euro complessivi – era stato presentato in primavera dalla Commissione europea. Ad ottobre, poi, i ministri dell’Economia e delle Finanze avevano raggiunto un accordo per inserire un– interamente– neidei singoli Stati, così da ...