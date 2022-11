Ucraina | i russi si ritirano da Kherson | la guerra a una svolta?

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’sta respingendo anche dagli invasori. Il ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, ha annunciato l’inizio del ritiro delle forze militari dalla riva occidentale del Dnepr. Shoigu ha dato il via libera alla proposta del comandante delle forze russe in, Sergei Surovikin, di organizzare la difesa lungo la riva orientale del fiume, si legge su Ria Novosti. “La decisione di ripiegare sulla riva orientale del Dnepr non è facile ma allo stesso tempo salveremo la vita dei nostri militari“, ha spiegato Surovikin. Il generale ha precisato che la città di– che sarà probabilmente abbandonata dai– e gli insediamenti adiacenti non possono più ricevere rifornimenti. “non può essere rifornita completamente. ...

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Erdogan: "Positiva decisione di Mosca su Kherson". Usa: più di 100mila i soldati russi uccisi o feriti nastro dal vivo Guerra in Ucraina Il generale americano stima che le perdite russe siano più di 100.000 soldati Stato: 07:23| Tempo di lettura: 4 minuti È ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 260esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di giovedì 10 novembre ...