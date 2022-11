“Sai osare Genitori e figli alla conquista dell’autostima” | il saggio di Ventisette e Paselli

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Sai” di Larae Alessandroè unscritto da due autori che da quindici anni lavorano nel campo della psicoterapia e del coaching; inoltre, hanno anche aperto un servizio culturale e ricreativo per bambini da 0 a 3 anni che ha permesso loro di supportare quasi cinquecento famiglie nel percorso di educazione dei, e nell’acquisizione di importanti consapevolezze in merito al ruoloale. «Desideriamo accompagnarti come genitore in un percorso fatto di opportunità travestite da ostacoli, utili a rendere i tuoiforti, equilibrati, intelligenti, sensibili, responsabili, resilienti e capaci di ...

Punto! Il web magazine

Vergine (23 agosto - 22 settembre) " Quando vuoiessere molto diplomatico, affascinante e con ... ma per questo devi affrontare le tue paure egiocare tutto su un'unica carta. La giornata ...Quando ti perdi, non le senti più, nonpiù come stanno, cosa pensano. Forse non bisognerebbe ... Una sfida a se stessa 'Avevo voglia di, ero pronta a mettermi alla prova. Ho sentito molta ... “Sai osare. Genitori e figli alla conquista dell'autostima” 5 consigli per padroneggiare al meglio l'uso degli integratori naturali per capelli, ottimi alleati da non sottovalutare mai ...