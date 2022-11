(Di giovedì 10 novembre 2022) Il Napoli continua a vincere e convincere in campionato anche senza il suo gioiellino, il centrocampista Kvicha. L’ala sinistra georgiana è ferma ai box da circa una settimana a causa di una lombalgia acuta. Il problema alla schiena lo ha fatto fermare sia per la partita con l’Atalanta sia per quella con l’Empoli. Ora L'articolo

Possibile forfait di Kvaratskhelia contro l'Udinese Il Napoli continua a vincere e convincere in campionato anche senza il suo gioiellino, il centrocampista Kvicha Kvaratskhelia. L'ala sinistra georgiana è ...Colpito al tendine di un ginocchio durante la partita di Champions League contro Zagabria di metà settimana, Ben Chilwell del Chelsea è costretto a saltare i Mondiali in Qatar, che avrebbe dovuto gioc ...