Per Biden le elezioni di midterm  sono state una buona giornata per la democrazia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Camera dei rappresentanti avrà una maggioranza repubblicana, al Senato invece la situazione è di sostanziale pareggio dopo ledi metà mandato, anche tutto dipenderà dai risultati, ancora in fase di scrutinamento, di Arizona (in vantaggio i democratici) e Nevada (in vantaggio i repubblicani) e del ballottaggio in Georgia. L'ondata rossa che auspicava Donald Trump e che temeva il presidente Joenon si è quindi materializzata.ha detto che "è stata una, credo, per lae penso che sia stata unaper l'America". E mentre i democratici esultano (constatando anche che il fattore Obama ha battuto il fattore Trump) nel Gop si moltiplicano le critiche a The Donald. "Il partito repubblicano ...