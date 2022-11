No | questi non sono due ingegneri licenziati da Twitter

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 28 ottobre 2022 è stato pubblicato un tweet contenente la foto di due uomini, in una strada di città, con due scatoloni in mano. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il tweet: «L’intero team didei dati diè andato. Le immagini ne mostrano 2». Il riferimento è alla recente acquisizione dida parte del miliardario Elon Musk e al conseguente licenziamento di diversi dipendenti dell’azienda. Si tratta di una notizia falsa. Vediamo perché. Il 28 ottobre 2022 i due uomini nella foto avevano dichiarato alla Cnbc di chiamarsi Rahul Ligma e Daniel Johnson e di essere dueappenada. Il canale americano aveva però successivamente smentito la notizia. In una nota l’editore ha, infatti, ...

Econopoly

può essere al top Il Fideo al Qatar pensa eccome, ma prima di concentrarsi su quel fronte ha ...con attenzione per evitare quei contraccolpi che stanno danno invece fastidio a Chiesa in...Musk ha continuato affermando checi sono dei modi per addolcire la pillola . A preoccupare il ... Nel corso diquindici giorni alla guida di Twitter, Musk ha già provveduto a licenziare ... Blog | Felicità e lavoro sono un binomio possibile A tutti può venire la tentazione di dare al proprio cane degli avanzi oppure di condividere con lui un po' del proprio pasto. Tuttavia, è bene ricordare che ci sono cibi sicuri, e spesso salutari, per ...Superonus, Giorgetti: gli oneri potrebbero salire ulteriormente per la fine dell'anno: "otrebbe pregiudicare l'adozione di altri interventi".