Manu Rios e Andre Lamoglia svelano i retroscena sulle loro scene di Elite

Leggi su biccy

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 18 novembretorna con la sesta stagione (e ci sono già novità sulla settima) e per l’occasionehanno rilasciato diverse interviste. I due attori hanno svelato qualchepiù ‘forti’, soprattutto quella della quinta stagione, in cui Patrick e Ivan hanno passato la prima notte insieme. ¿en quién confiarás cuando todo se derrumbe? Élite vuelve a Netflix el 18 de noviembre. who will you trust when everything falls apart?returns to Netflix on November 18. pic.twitter.com/hJQWP5Jjbj —Netflix (@Netflix) November 2, 2022: “La nostra scena ...