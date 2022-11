Luperini in ammiraglia con il team Corratec | prima donna italiana d s nei pro'

La Gazzetta dello Sport

E oggi a suo modo, a 48 anni, proprio Fabianafa ancora la storia visto che è entrata come d.s. dello staff del team Corratec, in attesa dell'ufficializzazione dello sbarco tra i team ... Luperini in ammiraglia con il team Corratec: prima donna italiana d.s. nei professionisti Toscana, 48 anni, da atleta aveva vinto 5 volte il Giro e 3 il Tour: ora entra nello staff della squadra che aspira al salto nelle professional ...