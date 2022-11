Luca Zaia dice no alle trivelle nell’Adriatico approvate dal governo Meloni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 novembre 2022) «Nel referendum del 2016, io avevo sostenuto il no, come quasi l’86% dei veneti e degli italiani. E oggi, confermare quel no non è soltanto una questione di coerenza»., il governatore leghista veneto, prende la parola per la prima volta dopo che ildi centrodestra, con il suo stesso partito, ha dato il via libera all’estrazione di gas dai giacimenti più grandi. Per il Veneto, significa la possibilità che si trivelli in un’area sul mar Adriatico al largo delle coste del Polesine. E il punto è proprio questo, spiegasul Corriere: «Mi riferisco a un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Gli esiti della subsidenza — lo sprofondamento dei terreni e dei fondi marini — in seguitotrivellazioni degli anni Cinquanta sono stati imponenti ...