LIVE Verona-Juventus 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Kean porta in vantaggio i bianconeri!

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Doppio cambio anche per i padroni di casa: fuori Doig e Sulemana, dentro Lazovic e Veloso. 62? Doppio cambio Juve: escono Locatelli e Fagioli, entrano Paredes e Miretti. Milik con una giocata di classe riesce a trovare un varco per Rabiot, che vede il taglio del classe 2000. Montipò riesce a toccare il mancino dell’azzurro ma non basta. Juve avanti! 61?NN!!!IN0-1! 60? Tenta il piattone Hongla dai venti metri, pallone alto. 58? Rabiot si libera con vigore da Hien, mette un cross teso che non arriva sui piedi diper centimetri. Brivido per il. 57? GIALLO per Djuric! Montipò rinvia, il bosniaco per anticipare Locatelli lo colpisce con una ...