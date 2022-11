Lazio – Monza … storie di ex

(Di giovedì 10 novembre 2022) Gli ex diLovati e Felice Pulici, due icone biancocelesti: Bob difese i pali deldal 1952 al ’54 e nella prima stagione biancorossa è stato compagno di squadra di Mario Magrini, in precedenza sei campionati alla. Il portiere del primo scudetto nel ’77 andò aldopo cinque annate a Tor di Quinto (tornò poi nella Capitale, dove chiuse la carriera). Paolo Todeschini è un altro ex di entrambe le squadre avendo giocato una stagione a Roma e una con il sodalizio lombardo. Due anni in biancoceleste e uno in biancorosso per Mauro Pistacchi: in Brianza giocò con Carlo Regalia, futuro direttore sportivo degli ‘Eroi del meno nove’. E nelhanno giocato anche Giuliano Terraneo e Antonio Elia Acerbis. Nel 1969 Guido Antonio Onor e Arrigo Dolso (qualche mese più ...

Sull'altro fronte Palladino annusa il buon momento del suoe suona la carica: 'L'entusiasmo deve essere la nostra prerogativa anche se contro lanon sarà una partita facile, difendono ...Rinnovo Milinkovic - Savic, qual è l'attuale situazione tra l'agente Mateja Kezman e laLe ultime di mercato Mateja Kezman stasera sarà all'Olimpico pere si fermerà in Italia fino a domenica. Questa la notizia riferita dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega che l'agente farà visita a Milinkovic - Savic e l'occasione ...[themoneytizer id=”99064-6] Ciro c’è e Sarri medita di schierarlo in campo negli ultimi 20 minuti con il Monza per utilità o per rodaggio in vista del big match con la Juve di domenica. A destra ci s ...Smaltita l'euforia del derby vinto è già tempo per la Lazio di tornare in campo, stavolta contro il Monza per l'ultimo turno infrasettimanale prima della lunga sosta per ...