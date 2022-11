La Lega di Serie B e l' IFAD in campo contro la fame e la povertà

Lazio News 24

La collaborazione con IFAD dimostra ancora una volta la politica di attenzione verso tematiche di carattere benefico, territoriale e di tutela della salute dellaB. "Per noi è un grande ...Ma è altrettanto vero che non si può passare sopra a questioni assolutamentein nome della ragion di Stato. Il Veneto si è sempre dimostrato attento e solidale, ma in questa fase sarà difficile ... La Lega serie A incorona Cataldi: «Emozioni da capitano» - FOTO Lega Basket Serie A - IBSA Next Gen Cup 2022/23, seconda fase in programma a Trento e Rovereto IBSA NEXT GEN CUP 2023 IBSA Next Gen Cup 2022/23, il secondo concentramento a Trento e Rovereto ...Nella prossima giornata di campionato, la Serie BKT scende in campo con diverse iniziative per sostenere il Fondo Internazionale per lo sviluppo.