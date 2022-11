La complicità dei media italiani con le grandi multinazionali del fossile di G Gambino

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 novembre 2022) “The Planet is on a fast path to destruction. Themust cover this like it’s the only story that matters”, Margaret Sullivan, Washington Post. Secondo un nuovo studio condotto da Greenpeace Italia e Osservatorio di Pavia (istituto di ricerca specializzato nell’analisi della comunicazione), l’emergenza climatica continua a trovare poco spazio sui quotidiani e viene raccontata come se non avesse responsabili, a riprova dell’enorme influenza esercitata dall’industria dei combustibili fossili sul mondo dell’informazione. Lo studio, diffuso proprio mentre è in corso la COP27 a Sharm el-Sheik, ha esaminato come è stata raccontata la crisi del clima nel periodo tra maggio e agosto 2022 da parte delle edizioni cartacee dei cinque quotidiani nazionali più diffusi in Italia (Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Stampa), e anche dai telegiornali ...