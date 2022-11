Juve | Perin | 'Per vincere serve il carattere che abbiamo messo ultimamente'

1 Verona (3 - 4 - 1 - 2): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Hien; Suleman, Terracciano, Hongla, Doig; Kallon; Lasagna, Djuric. All.: Bocchetti: (3 - 5 - 2); Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik....per il match di Serie A in programma alle 18.30 Alle 18.30 scenderanno in campo Verona e. Di ... JUVENTUS (3 - 5 - 2):; Bremer, Bonucci, Danilo; ...A pochi minuti dal fischio d’inizio di Hellas Verona-Juventus, è il portiere Mattia Perin a presentare il match per i bianconeri ai microfoni di DAZN: “L’obiettivo ...La Juventus sta per scendere in campo contro il Verona nella partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano ...