Josè Peseiro | ct Nigeria | Il Napoli si prepari ad offerte dure da rifiutare per Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 10 novembre 2022), allenatore della, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb, ecco le sue dichiarazioni : Manca il portiere ma è di fatto una formazione di livello "Sono tutti giocatori in lista, peraltro: noi dobbiamo guardare ogni gara in ogni lega ma è chiaro che io e il mio staff guardiamo spesso la Serie A". E vi godete lo spettacolo messo in campo da Victor"Segna tanto ed è giovane. Non è certo facile, solitamente un centravanti trova questo livello più avanti. Però lui fa sempre gol, in questo momento non credo di sbagliare se dico che ogni squadra nel mondo voglia comprarlo. Sa pressare, sa segnare, sa usare il corpo: saprebbe giocare in tutte le squadre".Intanto guida ilverso il sogno Scudetto"Ilsta giocando alla grandissima, sono primi, i ...