Inghilterra | Southgate | 'Tomori fuori dai Mondiali? I giovani non hanno fatto abbastanza'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Intervenuto in conferenza stampa per spiegare le sue convocazioni per i prossimi, il ct inglese Garethha parlato anche dell'esclusione...

Il ct inglese in conferenza stampa spiega l'esclusione dell'attaccante della Roma Tammy ...ROMA - Dopo aver pubblicato l'elenco dei convocati , il CT dell'Gareth, ha parlato in conferenza stampa per spiegare le sue decisioni. Tra i vari argomenti,si è soffermato anche sulla scelta di non convocare l'attaccante della ...Grandi polemiche per le assenze di Tomori, Abraham e Smalling dalla lista dei convocati di Southgate per l'Inghilterra.Gareth Southgate ha diramato la lista dei 26 convocati dell'Inghilterra per il Mondiale Qatar 2022. Fuori sia Tomori che Abraham.