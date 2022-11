I migliori interpreti di James Bond secondo Quentin Tarantino

Leggi su screenworld

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quentin Tarantino ha svelato la sua classifica deidi. Parlando con Empire, al regista di Pulp Fiction è stato chiesto di ordinare glidi 007 dal migliore al peggiore. Il regista ha stilato il suo personale podio. “Sean Connery, Pierce Brosnan , poi poco sotto di lui, Roger Moore. E poi tutti gli altri“, ha detto. “Connery è al top, ma mi piace davvero molto Pierce Brosnan. Non mi importava dei film in cui l’avevano inserito, che ho sempre pensato fossero una tragedia, perché pensavo che fosse l’attore giusto per il ruolo“. Ha aggiunto: “Sono un grande fan di Roger Moore, ma preferisco Roger Moore quando non interpreta“. Da noto fan di Pierce Brosnan, Tarantino una volta ha proposto all’attore un’idea per un film di...