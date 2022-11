Gf Vip 7 | Anticipazioni 10 novembre | cambio programmazione | scontri | amori ed eliminazioni

(Di giovedì 10 novembre 2022) Gf Vip 7,puntata 10in onda questa sera in prime time su Canale 5. Questa sera Alfonso Signorini sarà al timone di una nuova puntata del reality di Canale 5. Al suo fianco ci saranno come sempre le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli con Giulia Salemi che si occuperà della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Gf Vip 7, seconda puntata. I nuovi ingressi Gf Vip,10 ottobre, nuovi ingressi e un nuovo ritiro. Ecco cosa accadrà Gf Vippuntata 13 ottobre, nuove liti, guai per Pamela.Gf Vip 7puntata 17 ottobre, rischio squalifiche, nuovie sei nuovi ...

Tre concorrenti a rischio eliminazione, tensioni tra vecchi e nuovi vipponi e amori che si rinsaldano o stanno per sbocciare: ecco cosa succederà ...Grande Fratello, la conduttrice svela: 'Stasera ci sarà un'eliminazione molto importante' Federica Panicucci , la quale ieri ha ripreso una sua ospite in diretta dopo averla ...Tre concorrenti a rischio eliminazione, tensioni tra vecchi e nuovi vipponi e amori che si rinsaldano o stanno per sbocciare: ecco cosa succederà stasera ...Nella casa del “Gf Vip”, Luca Salatino vuole abbandonare il reality show. Lo fa a sorpresa, considerato come in giornata aveva polemizzato con il giornalista Attilio Romito, per redarguirlo riguardo l ...