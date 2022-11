Bergamo nel tempo | i primi insediamenti in città e provincia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Come spesso accade, le origini delleaffondano le proprie radici nel mito o, se si preferisce, in una sorta di storia-mitologica, che tende a sopperire alla mancanza di informazioni su certe epoche, certi popoli o certi fenomeni. Naturalmente, vengono in soccorso dello storico numerose discipline succedanee alla storia, come l’archeologia: tuttavia, non sempre si possiedono reperti di tale numero e importanza da spiegare in maniera credibile la genesi degli. Così, bisogna affidarsi alla congettura e, se è possibile, all’intuito: entrambi accompagnati dal buonsenso. Osservando, oggi, il meraviglioso profilo dei colli che ospitano lapiù antica, viene spontaneo pensare che, fin dai tempi più remoti, una simile posizione geografica dovesse attirare l’interesse dei potenziali fondatori: un luogo difendibile e, al ...