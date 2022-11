(Di giovedì 10 novembre 2022) ...5 milioni di euro per "modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www..it". Lo si legge in una nota nella quale si spiega che a finire sotto la lente sono stati in ...

...Mercato ha concluso un'istruttoria nei confronti della societa' Vinted UAB irrogando una... Secondo l'Vinted ha promosso le attivita' della piattaforma diffondendo informazioni ...L'Autorita' - precisa una nota dell'- ha inoltre accertato l'ingannevolezza delle modalita' di prospettazione del prezzo effettivo dei prodotti commercializzati sulla piattaforma, in quanto Vinted non ha indicato in modo ... Antitrust, sanzione 1,5 mln a Vinted per pratica scorretta - Economia (ANSA) - ROMA, 10 NOV - L'Antitrust ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Vinted UAB irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per "modalità scorrette di promozione della ...Antitrust: sanzione di 1,5 mln a Vinted per pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità la società ha omesso e/o fornito informazioni ingannevoli in relazione ai costi delle operazioni di compra ...