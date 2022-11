Alessia Piperno è libera | l’arrivo oggi a Ciampino | «Emozionata e commossa | sto bene»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ad accogliere, la giovane nomade digitale scomparsa il 26 settembre in Iran, sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto fonti qualificate riferiscono all’Ansa. La trentenne romana è già in volo e il suo atterraggio è previsto in queste ore nell’aeroporto di Roma. «Sto, sono», avrebbe dettoparlando al telefono con i genitori appena salita sull’aereo che dall’Iran la sta riportando in Italia. Secondo quanto appreso finora, la ragazza sarebbe stata consegnata ai funzionari dell’ambasciata italiana a Teheran direttamente in aeroporto. La giovane è stata arrestata il 28 settembre, poco dopo i festeggiamenti per il suo compleanno per motivi non chiariti dalle autorità iraniane, e rilasciata ...