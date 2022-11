la Repubblica

Da dicembre i docenti ed il personale Ata della scuola avranno stipendi più pesanti. Oggi viene firmato il decreto con cui si aumentano le retribuzioni di cento euro al mese.governo e sindacati raggiunto ieri sera.Sì alle nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi "in zone di mare postele 9 e le 12 ... Ieri è stato raggiunto l'sul rinnovo del contratto degli insegnanti 2019 - 2021. L'intesa ... Accordo fra il garante per la pProtezione dei dati e l'associazione per la sicurezza informatica «Sono stati 44 giorni molto duri, in cella eravamo in sei». Adesso riposo nella sua abitazione all’Appio, protetta dai genitori e dal fratello. Lo sforzo italiano per non farla processare da Teheran e ...Un anno fa, dopo la fine del monsone 2021, nell’Himalaya nepalese è stata compiuta un’ascensione straordinaria. Tre alpinisti arrivati dall’Ucraina, Nikita Balabanov, Mikhail Fomin e Viacheslav Polezh ...