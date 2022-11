Zelig | Federica Ferrero | conosciamo l’esuberante comica!

'Abbiamo cercato di riunire il meglio della comicità dell'ultimo anno: daFerrero e ... Mentre Vanessa Incontrada racconta che 'quest'annosi pone come un vero e proprio Festival della ...... in prima serata su Canale 5 nella nuova edizione di "" il festival della comicità italiana in ... "Abbiamo cercato di riunire il meglio della comicità dell'ultimo anno: daFerrero e ...Solo nel 2004, però, Federica si è decisa a portare avanti i suoi studi ... Accademia e i numerosi seminari e laboratori ai quali ha partecipato, tra i quali Zelig di Milano e presso il CAB 41 di ...Prima puntata dello show di Canale 5. Condotto da Claudio Bisio e da Vanessa Incontrada, il programma è da anni la quintessenza della comicità in tv.