Vera Gemma senza freni a Belve | «Ti devi sentire put*ana per mandare questa energia agli altri» – Video in anteprima

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 9 novembre 2022)E’ unaquella ospite di Francesca Fagnani a, nella puntata in ondasera su Rai 2 alle 23.05. Personaggio di reality, ma fresca di Leone d’Oro a Venezia come miglior attrice protagonista, si racconta con estrema sincerità in una divertente intervista dove,reticenze, affronta svariati temi: il rapporto con le droghe, gli uomini, il dolore per la perdita della madre e del padre. “Le droghe? Tutte”, ammette. Stuzzicata dalla conduttrice sulla sua esperienza da spogliarellista, rivela: “Ho accettato proposte indecenti, avevo uno che ogni tanto sganciava del cash a Los Angeles e io lo prendevo, che c’è di male?”. “Con gli spogliarelli ha chiuso o ci teniamo ...